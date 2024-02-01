«Центр кино!»: Экс-гендиректор «Ленфильма» Пичугин о съемках в Петербурге

«Санкт-Петербург, безусловно, может стать центром кино в России. В Петербурге можно найти любые локации для съемок. Речь идет не просто о телепроектах, а о больших художественных полнометражных фильмах. Например, фильм «Сталинград» - переправа через Волгу, начало картины, это все снималось в Петербурге. Декорации тоже были построены в Питере в пригороде, потом они еще много для чего послужили. В «Матильде» использовались пространства заводские, в сборочных ангарах были построены декорации. Крупные кинокомпании для полнометражных фильмов часто используют Питер. Причина, прежде всего, кроется в удобстве организации съемочного процесса», – сказал Пичугин.

Он отметил, что в Петербурге есть отели на любой бюджет, также в городе есть вся необходимая техника, что крайне удобно для съемочной группы.

«Есть достаточное количество гостиниц и мест для проживания съемочной группы, любого уровня актерского ансамбля, с любыми райдерами: есть и пятизвездочные отели, и бюджетные. В городе достаточное количество съемочной техники и компаний, которые обеспечивают операторскую группу необходимой техникой, ее не надо ниоткуда везти. Были проекты, которые снимали даже по заказу китайских продюсерских компаний. Опять же, недалеко находится Москва», – указал собеседник НСН.

Кроме того, продюсер отметил, что если в России будет сниматься больше фильмов, то в Петербурге не помешало бы построить дополнительные кинопавильоны. По словам Пичугина, в них можно «писать» чистый звук, за счет чего можно экономить на постпродакшне.