Леонид Агутин написал главную песню к фильму «Онегин»
Главную песню к фильму Сарика Андреасяна «Онегин» написал заслуженный артист РФ Леонид Агутин, сообщает пресс-служба кинокомпании «Атмосфера кино».
В сообщении говорится, что «один из самых чувственных и поэтичных музыкантов нашей страны» написал композицию буквально за несколько недель, а услышать её можно будет ближе к премьере, которая состоится 7 марта 2024 года.
Сам Агутин отметил, что уже посмотрел картину, в которой увидел «фантастической красоты кино», после чего у него «сразу родилась песня».
«Называется песня – «Мне 225 лет». В ней я говорю с аудиторией от лица Пушкина, у которого в этом году юбилей. Рад, что наша совместная работа скоро будет представлена зрителю», – заключил музыкант.
Кинопрокатная компания «Атмосфера кино» опубликовала на своём YouTube-канале первый трейлер фильма «Онегин» - экранизации романа Александра Пушкина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru