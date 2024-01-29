Леонид Агутин написал главную песню к фильму «Онегин»

В сообщении говорится, что «один из самых чувственных и поэтичных музыкантов нашей страны» написал композицию буквально за несколько недель, а услышать её можно будет ближе к премьере, которая состоится 7 марта 2024 года.

Сам Агутин отметил, что уже посмотрел картину, в которой увидел «фантастической красоты кино», после чего у него «сразу родилась песня».

«Называется песня – «Мне 225 лет». В ней я говорю с аудиторией от лица Пушкина, у которого в этом году юбилей. Рад, что наша совместная работа скоро будет представлена зрителю», – заключил музыкант.

Кинопрокатная компания «Атмосфера кино» опубликовала на своём YouTube-канале первый трейлер фильма «Онегин» - экранизации романа Александра Пушкина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».