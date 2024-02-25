Триумфаторы Берлинале: Фильм о колониализме, пародийная фантастика и бегемот Эскобара
Специальный корреспондент НСН Марина Латышева рассказывает о триумфаторах 74-го Берлинского кинофестиваля.
Берлинский кинофестиваль выиграла «Дагомея» Мати Диоп, неигровое кино, в котором разговаривают статуи.
Мати Диоп, наполовину француженка наполовину сенегалка, сняла документальное историческое кино о возвращении из Франции в Западную Африку некоторых культурных ценностей, вывезенных отсюда во времена колониализма. Дагомеей называлась раньше область на юге Бенина, эта страна и получит 26 сокровищ из примерно семи тысяч украденных. Возвращенные артефакты будут размещены в Абомей-Калави, городе, когда-то бывшем столицей древней Дагомеи.
Кино длится чуть больше часа. В нем древние скульптуры упаковывают и везут из Франции по морю, а они в пути говорят о том, что возвращаются домой. И идет политическая полемика студентов университета Бенина, которые злятся, что должны получать образование только на языке колонистов (французский является государственным языком Бенина). И грустно шутят, что если на возвращение 26 сокровищ потребовалось 127 лет, то на возвращение остальных артефактов нужны будут тысячелетия.
Это коротенькое кино говорит о важной проблеме современности. О возвращении в Африку культурных ценностей, вывезенных и хранящихся в музеях Европы и США. С 2017 года разговоры о необходимости реституции активно вел президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что незаконно вывезенное должно вернуться на родину, если страна происхождения того потребует. И в 2021 году эти самые сокровища Дагомеи вернулись на родину. Франция подала пример другим странам. Фильм об этом показывают в Берлине, городе, для которого тема тоже актуальна. Тут в Египетском музее находится знаменитый бюст Нефертити, который когда-то был вывезен из Египта археологической экспедицией и который правительство этой страны уже многие годы пытается вернуть.
Мати Диоп лучше многих знает эту тему: она родилась и выросла в Париже, ее отец сенегальский музыкант, дядя — известный сенегальский режиссер, а ее мать профессионально занималась не только фотографией, но и как раз коллекционированием и продажами произведений искусства. У Диоп уже есть награда Канн: в 2019 году она получила на Лазурном берегу гран-при за «Атлантику», романтическую мистическую драму о миграции и любви. Теперь у нее есть и главный приз одного из фестивалей Большой пятерки.
Другие награды Берлинале распределились следующим образом. Гран-при достался южнокорейцу Хону Сан Су за «Нужды путешественника» с Изабель Юппер (о француженке в Корее, преподающей французский язык по необычной методике). Приз жюри — французу Бруно Дюмону за пародийную фантастику «Империя» (инопланетяне вселились в тела обитателей обычной рыбацкой деревни и прямо из деревни участвуют в звездных войнах). "Серебряного медведя" за режиссуру получил доминиканец Нельсон Карлос Де Лос Сантос за «Пепе» (о бегемоте, которого наркобарон Пабло Эскобар купил когда-то для своего частного зоопарка). За главную роль наградили Себастьяна Стэна, сыгравшего в драме об актере «Другой мужчина» Аарона Шимберга. А за роль второго плана — Эмили Уотсон за открывавший Берлинале фильм «Такие мелочи» Тима Милантса (драма о печально известных приютах Магдалины в Ирландии, где при поддержке церкви вплоть до середины 90-х годов прошлого века фактически держали в плену молодых женщин).
Традиционно Берлинале награждает и немецкоязычное кино. В этом году в призы попали сразу два таких фильма. Награду за сценарий получил Маттиас Гласнер, автор драмеди «Умирание» о немецкой семье. А приз за выдающийся художественный вклад достался Мартину Гшлахту, оператору исторической драмы «Во власти дьявола» Вероники Франц и Северина Фиала о женщинах XVIII века, страдающих от депрессии.
Некоторые награжденные фильмы уже куплены для российского проката. Так, в июле в наших кинотеатрах можно будет посмотреть «Империю». Куплены также права на показ фильмов «Нужды путешественника» и «Во власти дьявола», но даты их выхода в прокат пока не известны.
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