Триумфаторы Берлинале: Фильм о колониализме, пародийная фантастика и бегемот Эскобара

Кино длится чуть больше часа. В нем древние скульптуры упаковывают и везут из Франции по морю, а они в пути говорят о том, что возвращаются домой. И идет политическая полемика студентов университета Бенина, которые злятся, что должны получать образование только на языке колонистов (французский является государственным языком Бенина). И грустно шутят, что если на возвращение 26 сокровищ потребовалось 127 лет, то на возвращение остальных артефактов нужны будут тысячелетия.

Это коротенькое кино говорит о важной проблеме современности. О возвращении в Африку культурных ценностей, вывезенных и хранящихся в музеях Европы и США. С 2017 года разговоры о необходимости реституции активно вел президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что незаконно вывезенное должно вернуться на родину, если страна происхождения того потребует. И в 2021 году эти самые сокровища Дагомеи вернулись на родину. Франция подала пример другим странам. Фильм об этом показывают в Берлине, городе, для которого тема тоже актуальна. Тут в Египетском музее находится знаменитый бюст Нефертити, который когда-то был вывезен из Египта археологической экспедицией и который правительство этой страны уже многие годы пытается вернуть.

Мати Диоп лучше многих знает эту тему: она родилась и выросла в Париже, ее отец сенегальский музыкант, дядя — известный сенегальский режиссер, а ее мать профессионально занималась не только фотографией, но и как раз коллекционированием и продажами произведений искусства. У Диоп уже есть награда Канн: в 2019 году она получила на Лазурном берегу гран-при за «Атлантику», романтическую мистическую драму о миграции и любви. Теперь у нее есть и главный приз одного из фестивалей Большой пятерки.