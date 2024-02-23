Ослепительный и завораживающий: на Берлинале показали фильм Косаковского «Архитектон»
В конкурсной программе Берлинского кинофестиваля показали документальный фильм российского режиссера Виктора Косаковского «Архитектон». Критика в восторге, сообщает специальный корреспондент НСН Марина Латышева.
«Архитектон» - двенадцатый фильм Косаковского, одного из самых знаменитых российских документалистов. Он не живет в России, и его новый проект был сделан совместными усилиями Франции и Германии в сотрудничестве с А24 (важнейшая независимая американская компания, чьи фильмы регулярно попадают в оскаровские номинации и получают заветные статуэтки). Название отсылает зрителя к теоретическим работам Казимира Малевича, который часто использовал этот термин. Он называл так сооружения «чистой архитектуры», решающие исключительно задачи супрематического формообразования. И это третья часть трилогии Косаковского о необходимости ценить и понимать природу (две предыдущие - «Да здравствуют антиподы!» и «Акварель»).
Это кино - размышление режиссера о том, какую роль в нашей жизни играл и играет камень, как активно человечество строило и разрушало собственные творения, какие монументальные сооружения возводили древние цивилизации, в противовес сегодняшнему дню, где все сиюминутно, но и как все это в целом на самом деле хрупко. В кадре руины храма Баальбека в Ливане соседствуют с изображениями разрушенного Мариуполя и потрясенной землетрясением Турции. Камера автора следит за своим персонажем, за Микеле де Луччи, известнейшим итальянским архитектором, видной фигурой архитектурного авангарда 70-х годов прошлого века. Но главный герой конечно же камень, податливый в умелых руках и неумолимо несущий хаос в грандиозных масштабах.
Американская критика восприняла «Архитектон» восторженно. Например, самое авторитетное индустриальное издание Variety называет фильм завораживающим и ослепительным и пишет, что Косаковский предлагает восхитительное исследование противоречия между природой и человеческой натурой.
«Что нас волнует в рукотворных достопримечательностях, сами усилия по их созданию или то, как они непосредственно меняют мир вокруг себя, должна ли архитектура стремиться в первую очередь украсить занятое ей место или важнее эффективно служить человеку, и что из этого лучше для природы? Это большие, запутанные вопросы, и «Архитектон» не навязывает аудитории ответы. Вместо этого Косаковский дает нам достаточно возможностей для того, чтобы мы могли постепенно, гипнотизирующим темпом впитывать его ошеломляющие образы и наблюдать за своей реакцией на них», - пишет издание.
В свою очередь The Hollywood Reporter замечает, что в наше время кино для экранов мобильного телефона Косаковский остается одним из тех, чьи работы по-прежнему требуют просмотра на максимально большом экране:
«Его работы представляют собой стихи или эссе с чистым визуальным тоном…В то время как большинство неигровых фильмов, особенно снятых для потоковых сервисов, практически не содержат визуальных новшеств, режиссер изобрел и усовершенствовал кинематографический язык, который рассказывает о мире, в котором мы живем, больше, чем все говорящие головы во всех нон-фикшн проектах Netflix».
Журнал Screen считает, что «Архитектон» - это далеко не такое милое кино, как «Гунда», но новый фильм глубоко и восхитительно кинематографичен, вплоть до звуковых эффектов, которые мы привыкли ассоциировать с фильмами-катастрофами. А главный тезис автора - мы неправильно и нерационально используем камень, живем в эпоху плохо построенных объектов, рассчитанных максимум на полвека. «Оператор Бен Бернхард привносит тактильную чувствительность в кадры с распиленной раной в стволе срубленного дерева, потусторонняя музыка Евгения Гальперина — иногда зловещая, иногда неземная, - идеально соответствует громкому высказыванию Косаковского».
Между тем, в общем рейтинге фестивальной прессы «Архитектон» скромно разместился в середине таблицы с рейтингом 2,3. Лидирует же у критики иранская драма «Мой любимый торт» Марьям Мохаддам и Бехташа Санаэха (3,1). Это драма о 70-летней иранской женщине, вдове, чьи дети и внуки живут за границей, а она одинока, решается бороться со своим одиночеством и первое же ее свидание приведет к интересным итогам. Этот фильм наверняка получит какую-то награду, учитывая политическую окраску его премьеры. Иран не выпустил режиссеров фильма в Берлин и изъял у них паспорта, и Берлинале сразу же выразил жесткий протест по этому поводу.
А последнее место в рейтинге с 1,6 балла занимает «Другой конец» («Another End») итальянского постановщика и лауреата Венецианского кинофестиваля Пьеро Мессины с Гаэлем Гарсиа Берналем, Беренис Бежо и Ренатой Реинсве. Это фантастическая драма о недалеком будущем, когда сознание внезапно умершего можно будет на несколько дней помещать в тело добровольца, чтобы близкие могли привыкнуть к уходу любимого человека и попрощаться с ним. Традиционно на фестивалях меньше двух баллов получали один-два фильма программы. Но в этом году таких сразу пять из двадцати претендентов на награды, и это уже много говорит о качестве нынешнего конкурса. Как распределились награды и кто получил "Золотого Медведя" Берлинале, станет известно уже в субботу вечером.
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