Ослепительный и завораживающий: на Берлинале показали фильм Косаковского «Архитектон»

Это кино - размышление режиссера о том, какую роль в нашей жизни играл и играет камень, как активно человечество строило и разрушало собственные творения, какие монументальные сооружения возводили древние цивилизации, в противовес сегодняшнему дню, где все сиюминутно, но и как все это в целом на самом деле хрупко. В кадре руины храма Баальбека в Ливане соседствуют с изображениями разрушенного Мариуполя и потрясенной землетрясением Турции. Камера автора следит за своим персонажем, за Микеле де Луччи, известнейшим итальянским архитектором, видной фигурой архитектурного авангарда 70-х годов прошлого века. Но главный герой конечно же камень, податливый в умелых руках и неумолимо несущий хаос в грандиозных масштабах.

Американская критика восприняла «Архитектон» восторженно. Например, самое авторитетное индустриальное издание Variety называет фильм завораживающим и ослепительным и пишет, что Косаковский предлагает восхитительное исследование противоречия между природой и человеческой натурой.

«Что нас волнует в рукотворных достопримечательностях, сами усилия по их созданию или то, как они непосредственно меняют мир вокруг себя, должна ли архитектура стремиться в первую очередь украсить занятое ей место или важнее эффективно служить человеку, и что из этого лучше для природы? Это большие, запутанные вопросы, и «Архитектон» не навязывает аудитории ответы. Вместо этого Косаковский дает нам достаточно возможностей для того, чтобы мы могли постепенно, гипнотизирующим темпом впитывать его ошеломляющие образы и наблюдать за своей реакцией на них», - пишет издание.