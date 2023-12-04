Три района и любовь: Вокалистка «Мураками» о «Слове пацана» и хите АИГЕЛ

Вокалистка казанской рок-группы «Мураками» Диляра Вагапова в интервью НСН рассказала, как относится к сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте», а также раскрыла смысл песни на татарском языке, взорвавшей все хит-парады.

Песня «Пыяла» группы «АИГЕЛ», входящая в саундтрек к сериалу, ранее вышла на первое место в мировом чарте Shazam, а также на ряде других площадок.