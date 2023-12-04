Три района и любовь: Вокалистка «Мураками» о «Слове пацана» и хите АИГЕЛ
Диляра Вагапова сказала в эфире НСН, что пока не дает дочери смотреть «талантливый» сериал Крыжовникова, сравнив успех песни «Пыяла» с хитом Татарки «Алтын».
Вокалистка казанской рок-группы «Мураками» Диляра Вагапова в интервью НСН рассказала, как относится к сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте», а также раскрыла смысл песни на татарском языке, взорвавшей все хит-парады.
Песня «Пыяла» группы «АИГЕЛ», входящая в саундтрек к сериалу, ранее вышла на первое место в мировом чарте Shazam, а также на ряде других площадок.
«Сериал я смотрела. Режиссер Жора Крыжовников, действительно, сумел нас погрузить в тот период. Эта работа, на мой взгляд, талантлива. Это история не про то, как хорошо быть бандитом, а, скорее, о том, как разрушаются жизни простых ребят, к чему это приводит. Это, кстати, мне чем-то напомнило "Бригаду", где история тоже про бандитов, им всегда симпатизировали в нашей стране. Но я понимаю, что этот фильм надо смотреть с определенного возраста и обсуждать со старшими, чтобы не было романтизации бандитизма. Это сложное время и пацанам было непросто выжить. Дочери своей я смотреть пока не даю, хотя песня ей нравится. Он, кстати, о любви, если перевести ее на русский», - сказала Вагапова.
При этом она отметила, что не знакома с участниками группы «АИГЕЛ», исполнившей хит на татарском.
«АИГЕЛ я не знаю, никогда с ними не пересекалась, но слышала их песни. Было время, когда Tatrka (блогер из Набережных Челнов – прим. НСН) занимала с песней «Altyn» хит-парады. Сейчас это песня АИГЕЛ "Пыяла", что означает "стекло" в переводе с татарского. Интересно, что эта песня вышла в 2020 году, а широкую популярность приобрела спустя три года, как вышел сериал», - отметила Диляра.
Вокалистка «Мураками» также рассказала, что жила в опасном районе Казани, но кровавые события обошли ее стороной.
«Мне грустно смотреть на то, что происходило на улицах нашего города. Я жила на стыке трех районов, наша общага – место, в котором происходило немало печальных событий, но мне повезло, я родилась в другое время. Меня это обошло стороной, хотя рассказов об улице было очень много», - заключила собеседница НСН.
Омбудсмен по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец ранее в беседе с «Радиоточкой НСН» связала с выходом сериала «Слово пацана» рост подростковой преступности. При этом журналистка Ксения Собчак похвалила сериал, назвав шумиху вокруг него пиаром.
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