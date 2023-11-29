Саундтрек «АИГЕЛ» к сериалу «Слова пацана» взлетел в мировом чарте Shazam

Трек «Пыяла» российской группы «АИГЕЛ» взлетел на второе место в глобальном чарте Shazam.

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Песня «Пыяла» звучит в нашумевшем сериале «Слово пацана», который призывают проверить и запретить. Так, омбудсмен по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец в беседе с «Радиоточкой НСН» заявила, что ее просьбу запретить трансляцию проекта поддерживают правоохранительные органы и регионы.

Композиция Айгель Гайсиной и Ильи Барамии обогнала в первой пятерке чарта песни «Greedy» Тейт МакРей, «Strangers» Кении Грейс и «Water» Тилы. В чарте «Яндекс Музыки» «Пыяла» находится на втором месте, уступая лишь «Царице» Anna Asti.

Ранее стало известно, что россияне в 2023 году чаще всего слушали группу «Король и Шут», певиц ANNA ASTI (Анна Асти) и Zivert, а также исполнителя NЮ, отмечает RT.

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