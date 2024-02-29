«Три года просили!»: «Земский работник культуры» может «спасти» российские села
Путин запустил программу «Земский работник культуры», чем порадовал и думский комитет по культуре, и представителей музейного дела.
Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко рассказала НСН, что ее комитет три года добивался запуска программы «Земский работник культуры».
Ранее президент России Владимир Путин рассказал о планах направить более 100 миллиардов рублей на просветительские, образовательные, исторические проекты в кино, интернете и соцсетях. Кроме того, к программам «Земский учитель» и «Земский доктор» добавится «Земский работник культуры»: работник, который переедет в село, получит миллион рублей. А на Дальнем Востоке, Донбассе и Новороссии – два миллиона рублей.
«Почти три года практически на каждом совещании глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская просила утвердить эту программу, поэтому мы готовы. Закон уже есть, дальше начинаются тонкости на уровне постановления правительства», - отметила собеседница НСН.
Директор Оренбургского губернаторского музея Александр Ушаков в свою очередь рассказал НСН, что для удержания людей в российских селах им нужно предоставить медицину, образование и объекты культуры. По его словам, ряд шагов уже сделан.
«Внимание к селам никогда не бывает лишним. Любая возможность для сельчан будет воспринята хорошо. Мне кажется, дефицит, например, музейных работников ощущается и в городе, а на селе - так вообще. На селе не хватает сотрудников культуры, образования и медицины, это остро чувствуется. С точки зрения молодежи, например, мне кажется, они не знают всех возможностей просто. Плюс они же едут за лучшими условиями, им важны благоустройство территорий, на которых они будут жить, наличие врачей, образование, чтобы их дети ходили в школу. Нужно комплексное решение: если предпринят подобный шаг, то скоро на селе появятся и медицинские работники, и учителя. Сейчас вот начали благоустраивать территории сел, закупают различную технику, появилось больше вакансий для молодежи и так далее. Это положительная динамика», - сказал Ушаков.
Путин также предложил расширить программу «Пушкинская карта», отмечает «Радиоточка НСН». С помощью программы учреждения культуры получают стимул для развития и запуска новых проектов, в том числе с участием бизнеса. Путин в свою очередь поручил правительству подготовить свои дополнительные предложения.
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