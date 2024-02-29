«Три года просили!»: «Земский работник культуры» может «спасти» российские села

Директор Оренбургского губернаторского музея Александр Ушаков в свою очередь рассказал НСН, что для удержания людей в российских селах им нужно предоставить медицину, образование и объекты культуры. По его словам, ряд шагов уже сделан.



«Внимание к селам никогда не бывает лишним. Любая возможность для сельчан будет воспринята хорошо. Мне кажется, дефицит, например, музейных работников ощущается и в городе, а на селе - так вообще. На селе не хватает сотрудников культуры, образования и медицины, это остро чувствуется. С точки зрения молодежи, например, мне кажется, они не знают всех возможностей просто. Плюс они же едут за лучшими условиями, им важны благоустройство территорий, на которых они будут жить, наличие врачей, образование, чтобы их дети ходили в школу. Нужно комплексное решение: если предпринят подобный шаг, то скоро на селе появятся и медицинские работники, и учителя. Сейчас вот начали благоустраивать территории сел, закупают различную технику, появилось больше вакансий для молодежи и так далее. Это положительная динамика», - сказал Ушаков.

Путин также предложил расширить программу «Пушкинская карта», отмечает «Радиоточка НСН». С помощью программы учреждения культуры получают стимул для развития и запуска новых проектов, в том числе с участием бизнеса. Путин в свою очередь поручил правительству подготовить свои дополнительные предложения.

