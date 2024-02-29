В 2025 году появится программа «Земский работник культуры»

Кроме того, к программам «Земский учитель» и «Земский доктор» добавится «Земский работник культуры»: работник, который переедет в село, получит миллион рублей. А на Дальнем Востоке, Донбассе и Новороссии – два миллиона рублей.

Российский лидер также поручил проработать нормативную базу в сфере охраны объектов культурного наследия, сформировать программу их сохранения сроком на 20 лет.

Послание Путина Федеральному собранию проходит в Гостином Дворе. Послание президента – ежегодное публичное обращение главы государства к обеим палатам парламента, в котором дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики, передает RT.

