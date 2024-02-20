ВЦИОМ: 92% граждан гордятся Россией, ее историей и культурой

Подавляющее большинство россиян (92%) гордятся Россией, ее историей и культурой, следует из опроса ВЦИОМ. Отмечается, что этот показатель остается одинаково высоким во всех возрастных группах (91–95%).

В целом за последний год эмоциональный спектр россиян в отношении России изменился в положительную сторону: граждане стали чаще думать о стране с чувством гордости за нее (52%), с верой в нее (45%), а также с любовью (43%) .

Чувство гордости за страну у наших сограждан вызывают, прежде всего, достижения и богатства России — так ответили 41% респондентов.

Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что Россия — «это действительно страна возможностей, а у молодых ребят есть огромное пространство, чтобы реализовать свой потенциал, осуществить свои мечты».

