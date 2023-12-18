Минкультуры РФ учредило Национальную премию в области музейного дела

По словам Любимовой, со следующего года возобновят проведение международного фестиваля «Интермузей». Министр культуры отметила, что провести фестиваль планируется в мае в столице.

Любимова также уточнила, что вручение новой премии состоится на «Интермузее».



Любимова уточняла, что «Интервидение» — рабочий вариант российского аналога «Евровидения», передает «Радиоточка НСН».

