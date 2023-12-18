Минкультуры РФ учредило Национальную премию в области музейного дела
18 декабря 202313:56
Министр культуры России Ольга Любимова заявила об учреждении Национальной премии в области музейного дела имени Дмитрия Лихачева.
По словам Любимовой, со следующего года возобновят проведение международного фестиваля «Интермузей». Министр культуры отметила, что провести фестиваль планируется в мае в столице.
Любимова также уточнила, что вручение новой премии состоится на «Интермузее».
Любимова уточняла, что «Интервидение» — рабочий вариант российского аналога «Евровидения», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Болгарии проголосовали за отмену акциза на транзит российского газа
- Пресс-конференция президента Украины Зеленского состоится 19 декабря
- СМИ: Фильм «Один дома» пропал из российских онлайн-кинотеатров
- СМИ: 12-й пакет санкций ЕС против России опубликуют 18 декабря
- Залужный подтвердил, что в его кабинете нашли прослушку
- Минкультуры РФ учредило Национальную премию в области музейного дела
- СМИ: В Москве задержали девушек, имитировавших задержание за незаконную съемку
- Платье принцессы Дианы продали на аукционе за 1,1 миллиона долларов
- Times: Израиль разработал план вторжения в Южный Ливан
- Семья Депардье назвала обвинения в домогательствах заговором
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru