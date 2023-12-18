Минкультуры РФ учредило Национальную премию в области музейного дела

Министр культуры России Ольга Любимова заявила об учреждении Национальной премии в области музейного дела имени Дмитрия Лихачева.

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По словам Любимовой, со следующего года возобновят проведение международного фестиваля «Интермузей». Министр культуры отметила, что провести фестиваль планируется в мае в столице.

Любимова также уточнила, что вручение новой премии состоится на «Интермузее».

Любимова уточняла, что «Интервидение» — рабочий вариант российского аналога «Евровидения», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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