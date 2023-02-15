Третьяковка намерена отдать государству 73 «бесхозные» картины
Третьяковская галерея хочет передать государству 73 картины, которые необходимо признать бесхозными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Замоскворецкий суд, куда поступил иск музея.
В суде агентству сообщили, что речь идет о картинах Василия Рождественского, Виктора Шаталина, Андрея Коцки, Андрея Курнакова и других художников. По информации агентства, помимо картин Третьяковка также требует передать государству несколько скульптур и произведений графики. Заседание по иску музея назначено на 2 марта, отмечает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Третьяковская галерея не продлила контракт с генеральным директором музея Зельфирой Трегуловой. В беседе с НСН она рассказала, что узнала об увольнении из Третьяковки из СМИ.
Новым руководителям главного музея национального искусства России назначена Елена Проничева, которая больше двух лет являлась генеральным директором Политехнического музея, передает НСН.
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