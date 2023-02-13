Марина Лошак остается директором Пушкинского музей

Марина Лошак остается директором ГМИИ имени А. С. Пушкина, сообщили в Пушкинском музее.

«Сообщаем, что приводимые в кавычках слова не являются цитатой и не произносились М.Д. Лошак. Её контракт истекает 2 апреля сего года, до этого срока она продолжает выполнять свои обязанности», - отметили в пресс-службе.

Ранее бывший главред радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан иностранным агентом) в своем Telegram-канале заявил, что Марина Лошак покидает свой пост. Лошак возглавляла Пушкинский музей с 2013 года.

На днях сообщалось, что Третьяковская галерея не продлила контракт с генеральным директором музея Зельфирой Трегуловой. В беседе с НСН она рассказала, что узнала об увольнении из Третьяковки из СМИ.

