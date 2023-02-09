Новым гендиректором Третьяковки назначена Проничева
Зельфира Трегулова освобождена от должности генерального директора Третьяковской галереи спустя восемь лет после своего назначения.
Новым руководителям главного музея национального искусства России назначена Елена Проничева, которая больше двух лет являлась генеральным директором Политехнического музея.
«Проничевой предстоит продолжить развитие Государственной Третьяковской галереи и ее филиалов», - говорится в заявлении.
В Минкульте сообщили, что Трегулова покидает должность в связи с окончанием трудового контракта. При Трегуловой было организовано множество масштабных выставок и других просветительских проектов.
Ранее Министерство культуры потребовало от Третьяковской галереи отчитаться «по вопросу приведения содержания постоянных экспозиций и выставок в соответствие с духовно-нравственными ценностями", сообщает НСН.
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