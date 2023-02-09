Зельфира Трегулова узнала о своём увольнении из Третьяковки из СМИ

Зельфира Трегулова узнала о том, что она закончила свою работу на посту гендиректора Третьяковской галереи, из СМИ. Об этом она заявила НСН.

"Хотите услышать, что я думаю о своем увольнении, о котором узнала из СМИ? Ничего! Всё, спасибо", — эмоционально отреагировала она и повесила трубку.

Ранее о том, что у Трегуловой закончился контракт изданию РБК сообщили в Минкультуры. Там отметили, что под её руководством было организовано много масштабных проектов. На должность генерального директора Третьяковской галереи назначена возглавлявшая Политехнический музей с декабря 2020 года Елена Проничева, отметили в Минкультуры.

Зельфира Трегулова возглавляла Третьяковскую галерею с 2015 года. Перестановке предшествовал скандал – к Третьяковке были претензии по поводу содержания экспозиций (особенно в искусстве второй половины двадцатого века). Возмущение общественников вызывали сцены «многочисленных похорон», «маргинальных элементов», «запойного алкоголизма» и «волюнтаристские интерпретации» образов отечественных правителей и деятелей культуры.