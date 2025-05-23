«Тренировочный круиз по Волге»: Ректор ГИТИСа Заславский о целях ГИТИСFEST

«Одна из наших целей – это в тех городах, где мы останавливаемся, заинтересовать местные театры в том или ином спектакле. Для того, чтобы затем из каких-то фрагментов, из каких-то наших лабораторных опытов появился полноценный спектакль в театрах тех городов, в которых мы выступали», - отметил ректор.

Он также рассказал откуда возникла идея отправиться со студентами на теплоходе вниз по Волге.

«Фестиваль возник из идеи соединить в одном проекте студентов и мастеров ГИТИСа с победителями Приволжского фестиваля для детей и подростков «Театральное Приволжье». В прошлом году всё прошло совершенно невероятно здорово. И возникла идея продолжить. Это во многом такая профориентационная история, потому что актерская профессия, она на самом деле очень непростая. И чтобы человек в этом убедился, ему нужен практический опыт. Кроме того, в ходе посещения волжских городов сотрудники ГИТИСа расскажут о тех специальностях, которые проходят в театральном вузе: звукорежиссера, художника по гриму. Мы раскроем разные возможности, которые предлагает театр. Объясним жителям волжских городов, что совсем не обязательно выходить на сцену, на которую выходит только пятая часть сотрудников театра», - подчеркнул Заславский.

Ранее стало известно, что на Чеховском фестивале покажут спектакль «Полковнику никто не пишет» из Колумбии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

