Не только об СВО: Ректора ГИТИСа поддержал создание театра современной драматургии
Новый театр в начале может быть и малобюджетным, поскольку создание спектакля по современной пьесе не обязательно требует больших вложений, заявил НСН Григорий Заславский.
Театральный критик, ректор ГИТИСа Григорий Заславский в интервью НСН допустил, что репертуар нового театра патриотической направленности не обязательно будет состоять только из пьес о спецоперации, а возглавить новое учреждение культуры могли бы современные драматурги.
По итогам заседания Совета по культуре и искусству президент России Владимир Путин поручил до 30 ноября создать московский театр, который будет ориентирован на продвижение современной драматургии патриотической направленности. За организацию будут отвечать Минкультуры РФ, президентский совет ко культуре и искусстве и «Союз писателей России». Ответственными назначены мэр столицы Сергей Собянин, министр культуры Ольга Любимова и глава Союза писателей Владимир Мединский. Заславский заявил, что подобный новый театр будет востребован у зрителя.
«Когда-то в Москве почти все театры были театрами современной драматургии, а сегодня ни одного нет. На мой взгляд, один такой уникальный театр точно будет востребован. Что касается патриотической направленности, Чехов, Островский, Горький, Зорин, Володин, Арбузов, Рощин, Коляда - все великие русские и советские драматурги являются драматургами патриотической направленности. Не нужно думать, что в таком театре будут идти только пьесы, сюжеты которых будут связаны исключительно с происходящими событиями последних трех лет. Великий русский поэт Владимир Соколов когда-то написал: "Все у меня о России, даже когда о тебе". Я часто цитирую это стихотворение, действительно, когда большой поэт пишет о любви к конкретной девушке - это все равно прославление русской природы, русской женщины, и всего остального. Все великие русские поэты от Ломоносова до Бродского – большие патриоты», - пояснил он.
Как добавил собеседник НСН, вполне реально создать новый театр в столице в течение полугода, при этом в репертуаре недостатка не будет.
«Мне кажется, такой театр пока не надо ни в честь кого называть. Есть немало замечательных драматургов, которые могли бы стать его руководителем, например, Елена Исаева, Ольга Михайлова. Также руководителем может быть профессиональный менеджер. Репертуар для нового театра точно есть. При этом спектакль по современной пьесе не обязательно должен стоить 30 миллионов рублей. Хороший спектакль может быть поставлен на куда меньшие деньги, его качество не определяют вложенные деньги. Допускаю, что сначала это будет малобюджетный театр, потом, по мере его взросления и становления на ноги можно будет думать о каких-то более масштабных проектах», - сказал Заславский.
В конце марта писатель Захар Прилепин попросил Путина рассмотреть вопрос о создании театра для постановок современных писателей, которые касались бы актуальных тем сегодняшнего дня. Как рассказал «Радиоточке НСН» главный режиссер Малого театра Алексей Дубровский, театры на данный момент испытывают потребность в злободневных пьесах современных авторов, в связи с чем Малый театр, например, даже проводит конкурс современной пьесы среди драматургов.
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