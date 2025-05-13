По итогам заседания Совета по культуре и искусству президент России Владимир Путин поручил до 30 ноября создать московский театр, который будет ориентирован на продвижение современной драматургии патриотической направленности. За организацию будут отвечать Минкультуры РФ, президентский совет ко культуре и искусстве и «Союз писателей России». Ответственными назначены мэр столицы Сергей Собянин, министр культуры Ольга Любимова и глава Союза писателей Владимир Мединский. Заславский заявил, что подобный новый театр будет востребован у зрителя.

«Когда-то в Москве почти все театры были театрами современной драматургии, а сегодня ни одного нет. На мой взгляд, один такой уникальный театр точно будет востребован. Что касается патриотической направленности, Чехов, Островский, Горький, Зорин, Володин, Арбузов, Рощин, Коляда - все великие русские и советские драматурги являются драматургами патриотической направленности. Не нужно думать, что в таком театре будут идти только пьесы, сюжеты которых будут связаны исключительно с происходящими событиями последних трех лет. Великий русский поэт Владимир Соколов когда-то написал: "Все у меня о России, даже когда о тебе". Я часто цитирую это стихотворение, действительно, когда большой поэт пишет о любви к конкретной девушке - это все равно прославление русской природы, русской женщины, и всего остального. Все великие русские поэты от Ломоносова до Бродского – большие патриоты», - пояснил он.