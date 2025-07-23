Аналитик Данилов: Предпосылок для прорыва в переговорах РФ и Украины нет

Очередной, третий по счету, раунд переговоров между Россией и Украиной запланирован на 23 июля. Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. Тем временем эксперты не ожидают от встречи значимого прогресса, указывая на сохраняющееся расхождение в позициях сторон.

Директор Центра прикладного анализа международных трансформаций РУДН Виталий Данилов в эфире ОТР отметил, что с момента начала переговоров в 2022 году российская позиция остается неизменной. По его словам, даже после смены администрации в США и возобновления дипломатического формата, Москва не пересматривает своих условий, сформулированных на переговорах в Стамбуле.