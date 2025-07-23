Иностранец задержан по подозрению в убийстве жителя Подмосковья
В подмосковном Чкаловском задержан 34-летний мужчина, подозреваемый в убийстве жителя Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
По данным ведомства, тело 48-летнего мужчины было обнаружено во дворе жилого дома у мусорных контейнеров. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали предполагаемого преступника — уроженца одной из стран Средней Азии.
Как сообщили в полиции, между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес оппоненту смертельные телесные повреждения, после чего скрылся с места происшествия.
Задержанный доставлен в следственные органы. В отношении него принято процессуальное решение, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru