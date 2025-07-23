Иностранец задержан по подозрению в убийстве жителя Подмосковья

Как сообщили в полиции, между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес оппоненту смертельные телесные повреждения, после чего скрылся с места происшествия.

Задержанный доставлен в следственные органы. В отношении него принято процессуальное решение, передает «Радиоточка НСН».

