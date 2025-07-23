Журналисту и блогеру Юрию Дудю (включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента) пока не грозит экстрадиция в Россию из Европы даже в случае поступления официального запроса от Следственного комитета, Генпрокуратуры или МВД. Об этом в комментарии НСН заявил завкафедрой государственного управления во внешнеполитической деятельности Дипломатической академии МИД РФ Иван Сурма.

Басманный суд Москвы заочно арестовал Юрия Дудя на два месяца за неисполнение обязанностей иноагента. Срок ареста будет исчисляться с момента его экстрадиции на территорию России, либо с момента задержания внутри страны. Блогер публично осудил начало спецоперации на Украине в феврале 2022 года и покинул Россию. Сейчас он проживает в Испании.

«Россия в феврале 2023 года денонсировала европейскую Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, в рамках которой предусмотрены все соглашения об экстрадиции граждан других государств. Там, в частности, прописан отказ от выдачи, если человек преследуется по политическим мотивам. Эта позиция активно применяется европейскими странами. Сейчас такая политическая ситуация международная, что даже по тяжелым уголовным преступлениям и экономическим преступлениям России отказывают — просто говорят, что там политические мотивы и всё», - отметил эксперт.