Дудь на выданье: Сурма усомнился, что блогера-иноагента экстрадируют в Россию
Европа отказывается выдавать иноагентов и других обвиняемых России по политическим мотивам, заявил НСН Иван Сурма.
Журналисту и блогеру Юрию Дудю (включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента) пока не грозит экстрадиция в Россию из Европы даже в случае поступления официального запроса от Следственного комитета, Генпрокуратуры или МВД. Об этом в комментарии НСН заявил завкафедрой государственного управления во внешнеполитической деятельности Дипломатической академии МИД РФ Иван Сурма.
Басманный суд Москвы заочно арестовал Юрия Дудя на два месяца за неисполнение обязанностей иноагента. Срок ареста будет исчисляться с момента его экстрадиции на территорию России, либо с момента задержания внутри страны. Блогер публично осудил начало спецоперации на Украине в феврале 2022 года и покинул Россию. Сейчас он проживает в Испании.
«Россия в феврале 2023 года денонсировала европейскую Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, в рамках которой предусмотрены все соглашения об экстрадиции граждан других государств. Там, в частности, прописан отказ от выдачи, если человек преследуется по политическим мотивам. Эта позиция активно применяется европейскими странами. Сейчас такая политическая ситуация международная, что даже по тяжелым уголовным преступлениям и экономическим преступлениям России отказывают — просто говорят, что там политические мотивы и всё», - отметил эксперт.
По словам Сурмы, в целом в этом вопросе все зависит от политической воли государства, и даже в случае изменения ситуации по Украине, процедура экстрадиции не восстановится в прежнем режиме.
«Если сейчас политическая ситуация начнет меняться, ну, скажем, будет найдена какая-то формула перемирия, то вот эти все связи по механизму экстрадиции начнут восстанавливаться. Однако вопрос всё равно будет решаться в индивидуальном порядке - как будет то или иное государство оценивать критерии запроса об экстрадиции. Эти нюансы будут играть важную роль, и принятие решения будет складываться вот из многих-многих таких элементов. Так что сомневаюсь, что какая-то европейская страна решит выдать Дудя в случае запроса», - пояснил собеседник НСН.
Ранее бывший генеральный прокурор РФ Валентин Степанков в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» выразил сомнение, что Анатолия Чубайса экстрадируют по запросу российских властей.
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