В Мурманской области арестован подросток по делу об истязании сверстника
Следственные органы в Мурманской области предъявили обвинение 16-летнему жителю поселка Мурмаши по делу об истязании 14-летнего подростка. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, суд заключил подозреваемого под стражу.
Уголовное дело было возбуждено после публикации в интернете видео, на котором группа несовершеннолетних издевается над подростком. На кадрах видно, как один из них выбрасывает жертву из окна. Запись вызвала широкий общественный резонанс, после чего фигуранты были оперативно установлены.
По данным следствия, в июле текущего года в Мурмашах группа подростков в возрасте от 12 до 16 лет применяла к сверстнику насилие, причинившее ему физические и психические страдания. Действия старшего участника квалифицированы по статье 117 УК РФ (истязание).
В отношении двух других подростков — 12 и 15 лет — в настоящее время рассматривается вопрос об изоляции от общества. Все они являются местными жителями. Отчет о ходе расследования передан председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, передает «Радиоточка НСН».
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