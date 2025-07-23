В Мурманской области арестован подросток по делу об истязании сверстника

Следственные органы в Мурманской области предъявили обвинение 16-летнему жителю поселка Мурмаши по делу об истязании 14-летнего подростка. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, суд заключил подозреваемого под стражу.

Уголовное дело было возбуждено после публикации в интернете видео, на котором группа несовершеннолетних издевается над подростком. На кадрах видно, как один из них выбрасывает жертву из окна. Запись вызвала широкий общественный резонанс, после чего фигуранты были оперативно установлены.