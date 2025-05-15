Трейлеры российских фильмов номинированы на премию Golden Trailer Awards
Ежегодная американская премия в области маркетинга кинопродукции Golden Trailer Awards включила трейлеры нескольких российских фильмов в число номинантов.
Военная драма «Нюрнберг» получила сразу пять номинаций, включая «Лучший иностранный трейлер драмы», «Лучший иностранный трейлер» в жанре триллера, «Лучший иностранный независимый трейлер», «Лучшая музыка в иностранном трейлере», и «Самый оригинальный трейлер». Фильм «Пророк» представлен в трех номинациях, трейлер картины «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» тоже поборется за приз в одной из номинаций.
Премия также выделила ленты «Злой город», «Северный полюс», «Туда» и сериал «Дети перемен». При этом в номинации «Лучший иностранный трейлер драмы» четыре из пяти номинантов представлены российскими проектами.
Помимо прочего среди претендентов на награды фильм американского режиссера Шона Бейкера «Анора» с Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном. Лауреатов объявят 29 мая 2025 года.
Ранее главный продюсер кинокомпании «Амедиа Продакшн» Наталия Клибанова в интервью НСН назвала трейлеры главным способом продвижения картин в кинотеатрах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru