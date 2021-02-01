Трегулова подвела итоги первых дней работы Третьяковской галереи
Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассказала НСН, какие выставки сегодня доступны для посещения в музее.
В Третьяковской галереи подвели итоги работы первых дней – с 22 по 31 января – после длительного закрытия всех музеев в связи с неблагоприятной обстановкой из-за коронавируса. За этот период учреждение посетили 32 тысячи человек. Об этом в эксклюзивном интервью НСН сообщила генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.
«Я считаю, что это замечательный результат. Это на уровне того посещения, который у нас был в августе 2020 года, и, конечно, это гораздо более внушительное число посетителей, чем было в музее в октябре, не говоря уже о ноябре. Мы делаем все необходимое, чтобы обеспечить безопасность наших посетителей, мы принимаем никак не больше половины нашей прежней аудитории. У нас очень четко рассчитано, сколько людей одновременно может находиться в том или ином экспозиционном или выставочном пространстве. Мы не увеличиваем количество билетов, потому что должны соблюдать все необходимые регламенты. Поэтому я советую всем приобретать билеты заранее, можно и онлайн, и в кассах. Особенно рекомендую так поступать, если вы планируете посещение в выходные дни», – сказала он в беседе с НСН.
За два месяца закрытия музеев сотрудники Третьяковской галереи подготовили семь новых экспозиций. Все они, по словам Трегуловой, очень востребованы. Одна из таковых – выставка живописца, классика отечественного искусства ХХ века, знаковой фигуры времен оттепели — Роберта Фалька.
«Эту выставку хочет посетить гораздо большее количество зрителей, чем мы можем принять каждый день. Все выставки готовились в экстраординарных условиях при сильных ограничениях, поэтому с нетерпением ждали открытия дверей музея. Сейчас мы готовим еще восемь залов. И очень приятно, что идет огромное количество людей, в том числе, и на наши постоянные экспозиции. Действительно, все соскучились по музеям, и все подольше хотят остаться в музейном пространстве, создается ощущение бурлящей жизни», – поделилась она с НСН.
Сегодня в Третьяковской галереи также представлены выставки «Лаборатория Будущего. Кинетическое искусство в России», «Алла Урбан. Из железа в каплю света», работы Александра Бенуа и Марии Якунчиковой-Вебер, экспозиция «Александр Иванов. Библейские эскизы. Благовещение» и другие.
«Билеты на выставку Фалька и «Лаборатория Будущего. Кинетическое искусство в России» были распроданы на эти выходные еще в середине дня в субботу, а количество мест ограничено. На самом деле, очень приятно проходить по залам музея, видеть абсолютно вдохновленные лица наших посетителей, которым со всей очевидностью не хватало возможности соприкоснуться с искусством», – подытожила Трегулова в интервью НСН.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,9 млн+17 648 / сут.
Умерли
73 619+437 / сут.
Выздоровели
3,3 млн+18 169 / сут.
- Актер Виктор Павлюченков умер на 58 году жизни
- В ФРГ раскритиковали призыв Франции остановить строительство «Северного потока-2»
- Опубликовано видео встречи сотрудника ФБК с предполагаемым агентом британской разведки
- «Спутник V» по итогам испытаний в Венесуэле показал 100% эффективности
- Французская полиция задержала подозреваемого в обезглавливании человека
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru