Трегулова подвела итоги первых дней работы Третьяковской галереи

В Третьяковской галереи подвели итоги работы первых дней – с 22 по 31 января – после длительного закрытия всех музеев в связи с неблагоприятной обстановкой из-за коронавируса. За этот период учреждение посетили 32 тысячи человек. Об этом в эксклюзивном интервью НСН сообщила генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

«Я считаю, что это замечательный результат. Это на уровне того посещения, который у нас был в августе 2020 года, и, конечно, это гораздо более внушительное число посетителей, чем было в музее в октябре, не говоря уже о ноябре. Мы делаем все необходимое, чтобы обеспечить безопасность наших посетителей, мы принимаем никак не больше половины нашей прежней аудитории. У нас очень четко рассчитано, сколько людей одновременно может находиться в том или ином экспозиционном или выставочном пространстве. Мы не увеличиваем количество билетов, потому что должны соблюдать все необходимые регламенты. Поэтому я советую всем приобретать билеты заранее, можно и онлайн, и в кассах. Особенно рекомендую так поступать, если вы планируете посещение в выходные дни», – сказала он в беседе с НСН.