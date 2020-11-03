Опрос: современное искусство не понимают более половины россиян

Около 60% граждан России не понимают современное искусство, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на опрос сервиса MyBook и Московского музея современного искусства.

Современным искусством не интересуются 15% опрошенных, а 76% участников исследования сообщили, что посещали музей хотя бы один раз за последний год, 75% россиян ходили на специализированные выставки по современному искусству.

Согласно опросу, наиболее выдающимися художниками современности россияне считают Энди Уорхола и Бэнкси. Замыкает тройку Такаси Мураками.

Опрос проводился перед всероссийской акции «Ночь искусств», которая состоится 3 ноября.

Известный во всем мире британский художник стрит-арта, работающий под псевдонимом Бэнкси, в апреле текущего года поделился своей новым произведением, которое создал дома.

В своем творчестве Бэнкси зачастую поднимает темы социального неравенства. Ранее в декабре в Лондоне появилось его граффити на рождественско-социальную тематику.

