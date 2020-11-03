Опрос: современное искусство не понимают более половины россиян
Около 60% граждан России не понимают современное искусство, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на опрос сервиса MyBook и Московского музея современного искусства.
Современным искусством не интересуются 15% опрошенных, а 76% участников исследования сообщили, что посещали музей хотя бы один раз за последний год, 75% россиян ходили на специализированные выставки по современному искусству.
Согласно опросу, наиболее выдающимися художниками современности россияне считают Энди Уорхола и Бэнкси. Замыкает тройку Такаси Мураками.
Опрос проводился перед всероссийской акции «Ночь искусств», которая состоится 3 ноября.
Известный во всем мире британский художник стрит-арта, работающий под псевдонимом Бэнкси, в апреле текущего года поделился своей новым произведением, которое создал дома.
В своем творчестве Бэнкси зачастую поднимает темы социального неравенства. Ранее в декабре в Лондоне появилось его граффити на рождественско-социальную тематику.
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