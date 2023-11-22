Дочь Кончаловского сыграет главную роль в сериале «Обоюдное согласие – 2»
Дочь Егора Кончаловского Мария получила главную роль в сериале «Обоюдное согласие – 2». Проект Валерии Гай Германики принес актрисе первую большую роль, сообщает издание «7 Дней».
Мария также отметила, что ее партнерами по съемочной площадке на проекте стали Глафира Тарханова, Дианой Арбениной и Елена Ханга. Свое участие в сериале актриса назвала «нереальным везением».
Ранее о своем опыте работы в сериале Валерии Гай Германики рассказала лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина. По ее словам, художественный творческий метод режиссера схож с работой исполнительницы на концертах, поскольку основан на органике людей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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