«Сначала отказалась!»: Арбенина о съемках в сериале Гай Германики «Обоюдное согласие»

Лидер «Ночных снайперов» рассказала НСН об отношении к кинопроекту, а также творческом тандеме с режиссером Валерией Гай Германикой.

Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина рассказала НСН о съемках второго сезона сериала Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие», где Арбенина сыграет одну из главных ролей.

Арбенина получила главную роль в сериале Гай Германики «Обоюдное согласие»
«Я начала сниматься у великолепной Валерии Гай Германики. Работа выходит интересная. Мне нравится ее художественный творческий метод, основанный, прежде всего, на органике людей. То же самое я делаю на своих концертах, максимально доверяя публике и выступая в роли дирижера. Я рада, что Лере удалось убедить меня сниматься в кино. Честно говоря, получив предложение, я сразу отказалась, и только дар убеждения нашего режиссера заставил меня выйти на площадку. Мы в самом начале съёмочного процесса. Пожелайте нам удачи, а себе – просмотра классного кино!», - поделилась она.

Как сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion, ещё одна главная роль досталась Глафире Тархановой. Также в проекте задействованы Максим Ползиков, Елена Ханга, Мария Кончаловская и Глеб Пускепалис.

Дата выхода второго сезона «Обоюдного согласия» пока не объявлена.

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ФОТО: Пресс-служба Дианы Арбениной | Автор фото - Марина Васюсина
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