«Сначала отказалась!»: Арбенина о съемках в сериале Гай Германики «Обоюдное согласие»
Лидер «Ночных снайперов» рассказала НСН об отношении к кинопроекту, а также творческом тандеме с режиссером Валерией Гай Германикой.
Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина рассказала НСН о съемках второго сезона сериала Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие», где Арбенина сыграет одну из главных ролей.
«Я начала сниматься у великолепной Валерии Гай Германики. Работа выходит интересная. Мне нравится ее художественный творческий метод, основанный, прежде всего, на органике людей. То же самое я делаю на своих концертах, максимально доверяя публике и выступая в роли дирижера. Я рада, что Лере удалось убедить меня сниматься в кино. Честно говоря, получив предложение, я сразу отказалась, и только дар убеждения нашего режиссера заставил меня выйти на площадку. Мы в самом начале съёмочного процесса. Пожелайте нам удачи, а себе – просмотра классного кино!», - поделилась она.
Как сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion, ещё одна главная роль досталась Глафире Тархановой. Также в проекте задействованы Максим Ползиков, Елена Ханга, Мария Кончаловская и Глеб Пускепалис.
Дата выхода второго сезона «Обоюдного согласия» пока не объявлена.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- NYT: США отправили Киеву около 20 ракет ATACMS
- Госдума приняла закон об отзыве ратификации Договора о запрете ядерных испытаний
- До 90% импортного коньяка в РФ не соответствует ГОСТу
- «Другая команда»: Байден заявил, что по больнице в Газе ударил не Израиль
- Уже девять футбольных сборных отобрались на Евро-2024
- СМИ: Украинский суд вынес пожизненный приговор погибшему год назад Стремоусову
- СМИ: Россиянин выпил пива и впал в кому
- Посол Палестины отозвал заявление о звонке Израиля в больницу «за час до взрыва»
- ЦАХАЛ представил запись разговора солдат ХАМАС о случайном ударе по больнице
- Банки заявили о случаях двойного оформления льготной ипотеки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru