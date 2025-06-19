Актер, режиссер и продюсер Том Круз получит "Оскар" не за игру во франшизе "Миссия невыполнима", а за большое количество авторских и интеллектуальных фильмов, в которых он снялся, заявил в беседе с НСН кинокритик Давид Шнейдеров.

Американская академия кинематографических искусств и наук ранее сообщила о решении вручить Крузу "Оскар" за заслуги в области кино.