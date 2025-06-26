Названы сериалы, которые россияне чаще всего смотрят «запойно»

Уточняется, что не прекращают просмотр сериала с окончанием одной серии почти две трети подписчиков. Наиболее часто аудитория, которая не ограничивает себя просмотром одного эпизода, отдает предпочтение турецким сериалам. В топ-5 вошли такие проекты, как «Дикий» (5,9 часа), «Великолепный век. Империя Кесем» (5,6 часа), «Семья» (5,4 часа), «Спрячь меня» (5,4 часа) и «Если сильно полюбишь» (5,3 часа).

Некоторые подписчики видеосервиса также смотрят «запоем» детективные сериалы: «Чисто английские убийства» (4,2 часа), «Загадочные убийства Агаты Кристи» и «Мегрэ» (по 4 часа). Среди прочего больше одной серии за раз просматривают и любители южнокорейских дорам. Зрители отдают предпочтение таким проектам, как «Жизнь в браке» (3,8 часа), «Хваюги» (3,7 часа), «Отель «Дель Луна»» (3,7 часа), «Королева Чорин» (3,6 часа) и «Демон» (3,6 часа).

При этом если оценивать не хронометраж длительного просмотра, а число серий, в лидерах рейтинга «Теория большого взрыва». Подписчики «Кинопоиска» в среднем смотреть семь серий ситкома подряд. Помимо прочего в топ-5 сериалов по числу просмотренных серий вошли «Естественный отбор» (6,6 эпизодов), «Друзья» (6,5 эпизодов), «Клиника» (6,3 эпизодов), и «Порча» (6,2 эпизодов).

По данным индекса «Кинопоиск Pro», среди всех российских релизов первой половины 2025 года наибольший интерес зрителей вызвал сериал «Ландыши. Такая нежная любовь», стартовавший на онлайн-кинотеатре Wink 1 января. Проект набрал на разных платформах более 100 миллионов просмотров, напоминает «Радиоточка НСН».

