«Мои аккаунты взламывали, был такой опыт. Очень неприятно, когда твои фотографии присылают тебе же. Мне нравится подход Эда Ширана к этому вопросу. Насколько я знаю, у него нет телефона. Я периодически мечтаю о кнопочном телефоне, чтобы избавить себя от "серфинга" в соцсетях. Защитить себя можно, если вернуться к таким телефонам. Меньше проблем и больше толка. В принципе меня сложно шантажировать, ведь я не храню ничего пикантного в телефоне. Предпочитаю распечатывать и развешивать дома. Меня нечем шантажировать», — отметил он.

Ранее телеведущая Ольга Бузова стала очередной звездой, чей аккаунт в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) взломали мошенники. Ранее хакерским атакам также подверглись страницы Ксении Бородиной, Оксаны Самойловой, Иды Галич и многих других российских знаменитостей. Мошенники от имени звезд предлагают поучаствовать в конкурсе, а после — якобы получить выигрыш, заплатив несуществующую пошлину.

Как ранее рассказал «Радиоточке НСН» глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков, сегодня не существует сервисов, которые могут помочь в случае взлома или блокировки аккаунтов россиян в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной), этот вопрос может решаться только «через связи».

