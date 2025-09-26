Ранее стало известно, что фильм «Мой папа — медведь», продюсером и режиссером которого выступил Максимов, покажут на фестивалях в Германии, Италии и Китае, а также в кинотеатрах Канады. Он рассказал, как работалось с главным героем, назвав человеческие ценности главным ключом к сердцам зарубежных зрителей.

«Мы делали фильм о простых человеческих ценностях, о семье и взаимопонимании, ответственности. Эти темы понятны в любой точке мира, поэтому фильм оказался востребованным на международном уровне. В нашем фильме участие медведя – не просто аттракцион, медведь Том – полноценный участник действия, настоящий актер: зрители верят в его историю, сопереживают ему. Конечно, работа с животным требовала огромного терпения и профессионализма всей команды, дрессировщиков, операторов, актёров. Но именно эта аутентичность и покорила западных прокатчиков. Мы в нашими партнерами компанией Arna Media считаем, что хорошее качественное кино обладает способностью объединять культуры и страны. Поделюсь новостью - мы начали работу над продолжением фильма», - сказал Максимов

Самым кассовым российским фильмом лета-2025 стала комедия «На деревню дедушке» (собрала в прокате около 840 млн рублей), продюсером которой был собеседник НСН. По его словам, такой успех стал для создателей картины сюрпризом.

«Мы верили в этот фильм, но, честно говоря, успеха такого масштаба не прогнозировали. Видимо, "На деревню дедушке" попал в самое сердце зрителя. Здесь огромная заслуга телеканала "Россия 1", Юрия Стоянова, продюсерского состава в лице моих партнеров Георгия Малкова, Андрея Липова, Ясмины Бен Аммар, актеров, и, конечно, режиссера Влада Богуша. Для него это был дебют, с которым он хорошо справился. Сейчас готовим вместе с ним новый хит- фильм "Распаковка" с участием Максима Лагашкина и популярного блогера Влада Кобякова. Проект выйдет в кино летом следующего года», - отметил Максимов.

Он также выступил продюсером фильма «Не одна дома 2» (собравшего 340 млн рублей) с участием блогеров Миланы Хаметовой и Давы. По мнению Максимова, у «блогерского кино» хорошее будущее.