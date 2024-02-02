Тимберлейк отказался извиняться после скандала с абортом Спирс

«Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы извиниться абсолютно ни перед кем», — сказал артист со сцены.

Ранее Бритни Спирс попросила у Тимберлейка прощения за то, что в своих мемуарах «Женщина во мне» рассказала об аборте во время отношений с певцом. По ее словам, она была вынуждена пойти на такой шаг, так как ее партнер не хотел ребенка. В своих соцсетях она заявила, что ей очень жаль, если своими откровениями она обидела людей, которые ей небезразличны, передает «Радиоточка НСН». Певица при этом добавила, что «влюбилась в новую песню Джастина».

