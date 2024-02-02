Тимберлейк отказался извиняться после скандала с абортом Спирс
Американский певец Джастин Тимберлейк на своем концерте заявил, что ему не за что извиняться перед Бритни Спирс.
«Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы извиниться абсолютно ни перед кем», — сказал артист со сцены.
Ранее Бритни Спирс попросила у Тимберлейка прощения за то, что в своих мемуарах «Женщина во мне» рассказала об аборте во время отношений с певцом. По ее словам, она была вынуждена пойти на такой шаг, так как ее партнер не хотел ребенка. В своих соцсетях она заявила, что ей очень жаль, если своими откровениями она обидела людей, которые ей небезразличны, передает «Радиоточка НСН». Певица при этом добавила, что «влюбилась в новую песню Джастина».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru