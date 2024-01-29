Бритни Спирс публично извинилась перед Джастином Тимберлейком

Общественность потряс факт, что Бритни Спирс сделала аборт во время отношений с певцом Джастином Тимберлейком. Об этом говорится в отрывке из мемуаров американской поп-дивы, опубликованный журналом People. По ее словам, Тимберлейк не хотел ребенка, потому что считал, что они оба слишком молоды для того, чтобы стать родителями. Она призналась, что для нее история с абортом по сей день самое мучительное переживание в жизни, передает «Радиоточка НСН».

