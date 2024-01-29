Бритни Спирс публично извинилась перед Джастином Тимберлейком

Певица Бритни Спирс публично попросила прощения у своего бывшего возлюбленного, певца Джастина Тимберлейка, обращение она опубликовала в соцсетях, где отметила новый релиз музыканта.

Она отметила, что ей очень жаль, если своими откровениями она обидела людей, которые ей небезразличны. Певица при этом добавила, что «влюбилась в новую песню Джастина».

Бритни Спирс опровергла информацию о работе над новым альбомом

Общественность потряс факт, что Бритни Спирс сделала аборт во время отношений с певцом Джастином Тимберлейком. Об этом говорится в отрывке из мемуаров американской поп-дивы, опубликованный журналом People. По ее словам, Тимберлейк не хотел ребенка, потому что считал, что они оба слишком молоды для того, чтобы стать родителями. Она призналась, что для нее история с абортом по сей день самое мучительное переживание в жизни, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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