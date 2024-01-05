Бритни Спирс опровергла информацию о работе над новым альбомом
Американская певица Бритни Спирс заявила, что распространяемая СМИ информация о том, что она якобы работает над новым альбомом и обратилась за помощью к Charlie XCX, не соответствуют действительности.
В своих соцсетях исполнительница указала, что она не планирует возвращаться в музыкальную индустрию. Также Спирс добавила, что при работе над новым материалом «не стала бы обращаться к случайным людям».
Кроме того, певица рассказала, что написала больше 20 песен для других артистов, однако не стала уточнять, для кого именно.
Ранее Спирс арестовали за вождение за вождение без прав и страховки, также у неё нашли долги за нарушения правил дорожного движения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru