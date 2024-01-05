Бритни Спирс опровергла информацию о работе над новым альбомом

В своих соцсетях исполнительница указала, что она не планирует возвращаться в музыкальную индустрию. Также Спирс добавила, что при работе над новым материалом «не стала бы обращаться к случайным людям».

Кроме того, певица рассказала, что написала больше 20 песен для других артистов, однако не стала уточнять, для кого именно.

Ранее Спирс арестовали за вождение за вождение без прав и страховки, также у неё нашли долги за нарушения правил дорожного движения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

