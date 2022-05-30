Тигран Кеосаян назвал возможное возвращение «Вечернего Урганта» «плевком в лицо»
Если в эфир «Первого канала» вернется шоу «Вечерний Ургант», это будет «плевок в лицо». Об этом в своем YouTube-шоу «Кеосаян daily» заявил телеведущий Тигран Кеосаян.
При этом он отметил, что не считает ведущего популярной программы Ивана Урганта предателем, но его появление в эфире, по словам Кеосаяна, будет неуважением к тем, «кто сейчас в окопах».
Телеведущий добавил, что не испытывает неприязни к Ивану Урганту, так как человек может свободно передвигаться, добавил он.
Ранее «Первый канал» не подтвердил информацию о закрытии шоу «Вечерний Ургант», хотя в сети появились кадры разобранных декораций программы.
В начале марте российский телеведущий Иван Ургант уехал из России. Его видели в Израиле и Финляндии. Изначально свой отъезд ведущий объяснял тем, что у него начался отпуск.
Тогда же Россию покинули и другие отечественные знаменитости, в том числе певица Алла Пугачева, пародист Максим Галкин и журналистка Ксения Собчак.
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