Тигран Кеосаян назвал возможное возвращение «Вечернего Урганта» «плевком в лицо»

Если в эфир «Первого канала» вернется шоу «Вечерний Ургант», это будет «плевок в лицо». Об этом в своем YouTube-шоу «Кеосаян daily» заявил телеведущий Тигран Кеосаян.

При этом он отметил, что не считает ведущего популярной программы Ивана Урганта предателем, но его появление в эфире, по словам Кеосаяна, будет неуважением к тем, «кто сейчас в окопах».

Телеведущий добавил, что не испытывает неприязни к Ивану Урганту, так как человек может свободно передвигаться, добавил он.

Ранее «Первый канал» не подтвердил информацию о закрытии шоу «Вечерний Ургант», хотя в сети появились кадры разобранных декораций программы.