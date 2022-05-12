Первый канал опроверг информацию о закрытии шоу «Вечерний Ургант»

Первый канал не подтвердил информацию, что шоу «Вечерний Ургант» закрывается. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Представители Первого канала назвали данные сообщения «собачьей чушью».

Это не первый раз, когда телеканал опровергает информацию о закрытии шоу. В пресс-службе поясняли, что сетка вещания были изменена сейчас в пользу общественно-политических программ.

Ранее видеохостинг YouTube заблокировал канал телевизионного шоу «Вечерний Ургант».













