Дебют удался: В театре имени Гоголя рассказали о премьере спектакля «Старший сын»
Тема очень актуальная, сегодня очень не хватает, вот этой простоты во взаимоотношениях и той любви, заявил НСН актер Александр Самойленко.
В Московском драматическом театре имени Н. Гоголя 23 января на Основной сцене состоялась премьера спектакля «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова. Эта постановка стала режиссерским дебютом за пределами «Мастерской Петра Фоменко» Кирилла Пирогова. В главной роли отца Сарафанова – Александр Самойленко.
Художественный руководитель театра Антон Яковлев после премьеры заявил корреспонденту НСН, что спектакль получился.
«Я сам больше тяготею к фантастическому реализму, а это просто реализм, немножко другой по форме жанр, но разные грибы должны расти в нашей грибнице. Здорово, что он есть и что он случился. И что это, по большому счёту, дебют Кирилла Пирогова за пределами «Мастерской Петра Фоменко». Получился такой очень хороший, простой, но очень добрый, искренний и честный спектакль. Замечательно!», - сказал худрук театра имени Н. Гоголя.
Исполнитель главной роли Александр Самойленко рассказал, что постоянно держал в голове тот образ, который в своё время воплотил на экране в фильме Виталия Мельникова великий русский актер Евгений Леонов.
«Я не то чтобы мечтал об этом. По-моему, в картине 1975 года великая роль у Евгения Леонова. Фильм Виталия Мельникова замечательный. Мы, конечно, думали об этом фильме, когда репетировали все время, но честно говоря, мы никогда не ассоциировали себя с теми героями. Мы играли исходя из своих каких-то принципов. Тема очень актуальная, сегодня очень не хватает простоты во взаимоотношениях и той любви. С моей точки зрения, какая-то космическая любовь здесь. В наше жестокое, непростое, как мы все понимаем, время очень не хватает любви искренней, и любви не только отца к детям или детей к отцу, а всеобщей любви. Всепрощения друг к другу» - отметил Самойленко в комментарии НСН.
Режиссер-постановщик, заслуженный артист РФ Кирилл Пирогов поблагодарил актеров с которыми он работал над спектаклем.
«Я очень рад за ребят, я очень рад за эту компанию людей, с которыми мы познакомились. И мне кажется, что это Вампилов нам оставил подарок, чтобы прикасаться к нему, пробовать, тянуться к нему, к его тонкости, сердечной и душевной. И эта компания мне кажется, с этим справляется и справится. И будет замечательно. И я очень хотел поблагодарить за это время Сашу (Самойленко. - прим. НСН), который прекрасный артист, молодых ребят, чудесных моих студентов, которые здесь играют», - сказал Пирогов НСН.
Впереди у молодой труппы театра Н. Гоголя новая премьера. Художественный руководитель Антон Яковлев рассказал, что представит собственную инсценировку романа Ф. Достоевского «Преступление и наказание».
«Преступление и наказание» - тоже необычная история, интерпретированная мной и придуманная по мотивам романа Ф. Достоевского. Я работаю над этим спектаклем только со своими актерами. Хочу, чтобы это была моя компания, но это не значит, что мы не приглашаем других актеров таких, как Александр Самойленко в «Старшем сыне»», - добавил худрук театра.
Ранее директор театра имени Н. Гоголя Александр Бочарников назвал НСН преимущество над конкурентами.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Объем продаж телевизоров в России сократился на 11,3%
- В ВОЗ предупредили о начале периода тотальной экономии средств
- Бывшего министра энергетики Свердловской области арестовали по делу о взятке
- СМИ: В Санкт-Петербурге эвакуировали Эрмитаж
- Премия «Звезда Театрала» увеличила число номинаций
- Премьер-министр Грузии исключил проведение внеочередных парламентских выборов
- Основательница Wildberries заявила, что маркетплейс не превратится в «Ягодки»
- Энергоэксперт допустил, что США сами пострадают от обрушения цен на нефть
- Мост рухнул через реку Валдайка в тверской деревне Михайловское
- «Наутилус» и Radiohead: Арбенина и Борзов составили свои студенческие плейлисты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru