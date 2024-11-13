Яковлев: Русский театр должен стать зеркалом России

Русский театр должен стать зеркалом России, заявил художественный руководитель Московского драматического театра имени Н. Гоголя, сообщает телеканал «Россия».

По его словам, без русского театра мир очень беден.

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«Он вообще без нас беден. Отказ от всего русского губителен, прежде всего для тех людей – кто отказывается», - подчеркнул режиссер.

Яковлев рассказал, что свой юбилейный – 100-й сезон Московский драматический театр имени Гоголя уже открыл.

«Он обещает стать не менее интересным и насыщенным, чем прошлый», - заметил худрук.

Среди ближайших премьер он отметил «Старшего сына» по пьесе Александра Вампилова и «Преступление и наказание» по роману Фёдора Достоевского.

Ранее стало известно, что театр имени Гоголя представит современные интерпретации творчества писателя, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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