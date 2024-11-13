Яковлев: Русский театр должен стать зеркалом России

«Он вообще без нас беден. Отказ от всего русского губителен, прежде всего для тех людей – кто отказывается», - подчеркнул режиссер.

Яковлев рассказал, что свой юбилейный – 100-й сезон Московский драматический театр имени Гоголя уже открыл.

«Он обещает стать не менее интересным и насыщенным, чем прошлый», - заметил худрук.

Среди ближайших премьер он отметил «Старшего сына» по пьесе Александра Вампилова и «Преступление и наказание» по роману Фёдора Достоевского.

Ранее стало известно, что театр имени Гоголя представит современные интерпретации творчества писателя, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

