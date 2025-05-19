Вместе с тем актер уточнил, что не видит смысла в съемке нового подобного сериала и не поддерживает возможность переноса событий в современные реалии.

«Думаю, сейчас кино о тех событиях совершенно ни к селу, ни к городу. Сейчас нужны другие герои, и есть вещи более актуальные, о которых сейчас нужно говорить в кино или в сериальном производстве. Тема 90-х годов, мне кажется, уже закрыта, столько уже было снято - очень много плохих фильмов и парочка хороших. Также не думаю, что нужно адаптировать историю под сегодняшнее время. Страна живет по законам Российской Федерации, работает судебная система, работают органы госбезопасности, ФСБ, МВД. Сейчас совсем другое время. Бессмысленно переносить сюжеты 90-х на современность», - пояснил Певцов.

Ранее режиссер драмы «1993», один из сценаристов легендарного криминального телесериала «Бригада» Александр Велединский в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустил, что появившийся в кино тренд на 90-е годы связан с общей тоской по СССР и большей свободой творчества.

