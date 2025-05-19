«Тема 90-х закрыта»: Певцов усомнился в актуальности ремейка «Бандитского Петербурга»
Перенос истории известного сериала в реалии современной России не имеет смысла, сказал НСН Дмитрий Певцов.
Бандитские истории не актуальны в современных реалиях, а тема 90-х в кино себя уже исчерпала, заявил в беседе с НСН народный артист России Дмитрий Певцов, сыгравший в многосерийном фильме «Бандитский Петербург. Фильм 2. Адвокат» роль бандита Сергея Челищева по кличке Черный Адвокат.
Телеканал РЕН ТВ приобрел права на экранизацию произведений Андрея Константинова и может снять ремейк сериала «Бандитский Петербург», выходившего с 2000 по 2007 год, сообщила журналистка Сусанна Альперина. Представители телеканала не подтвердили, но и не опровергли эту информацию. При этом «Российская газета» сообщила, что, по неподтвержденным сведениям, в планах - съемки современной адаптации истории. Певцов отметил, что если продюсеры предложат ему роль в новом проекте, он готов рассмотреть такую возможность, но не в приоритетном порядке.
«Ничего не слышал о проекте. Я рассматриваю любые проекты, независимо от того, было это уже в моей биографии или нет, по совокупности факторов: идеологическое содержание, команда, и мои физические возможности участия в этом. Поэтому, если мне предложат, буду относиться к этому так же, как к рядовому предложению поработать. Не более, не менее», - сказал он.
Вместе с тем актер уточнил, что не видит смысла в съемке нового подобного сериала и не поддерживает возможность переноса событий в современные реалии.
«Думаю, сейчас кино о тех событиях совершенно ни к селу, ни к городу. Сейчас нужны другие герои, и есть вещи более актуальные, о которых сейчас нужно говорить в кино или в сериальном производстве. Тема 90-х годов, мне кажется, уже закрыта, столько уже было снято - очень много плохих фильмов и парочка хороших. Также не думаю, что нужно адаптировать историю под сегодняшнее время. Страна живет по законам Российской Федерации, работает судебная система, работают органы госбезопасности, ФСБ, МВД. Сейчас совсем другое время. Бессмысленно переносить сюжеты 90-х на современность», - пояснил Певцов.
Ранее режиссер драмы «1993», один из сценаристов легендарного криминального телесериала «Бригада» Александр Велединский в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустил, что появившийся в кино тренд на 90-е годы связан с общей тоской по СССР и большей свободой творчества.
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