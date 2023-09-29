Телеведущий Иван Ургант впервые за долгое время появился на публике
Телеведущий Иван Ургант впервые за долгое время вышел в свет. Как сообщает Газета.Ru, он стал гостем превью международной ярмарки современного искусства Cosmoscow 2023.
Отмечается, что шоумен пришёл на мероприятие в джинсах и синем джемпере, зелёном пиджаке и красных кроссовках. Каких-либо заявлений Ургант не делал - он предпочёл просто позировать для фотографов.
В числе других гостей превью были замечены гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, журналистка Ксения Собчак, лидер группы «Звери» Роман Билык и другие.
Кроме звёзд шоу-бизнеса, на Международной ярмарке современного искусства Cosmoscow, которая проходит уже в 11-й раз, можно первыми увидеть работы более 300 современных художников, а также познакомиться с новейшими тенденциями арт-рынка.
Традиционно, галереи распределили по разным специализациям. Представлены произведения классиков и современного российского искусства, винтажную мебель итальянских дизайнеров и современные предметы дизайнеров из России, инновационные IT-технологии в сфере современного искусства и прочее.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В США умерла старейшая женщина-сенатор
- Власти Норвегии запретят въезд в королевство машинам с российскими номерами
- Бочкарев рассказал о прогрессе в развитии новых проектов московского метро
- Телеведущий Иван Ургант впервые за долгое время появился на публике
- Российских паралимпийцев допустили до Паралимпиады-2024 в нейтральном статусе
- Полиция заинтересовалась состоянием станцевавшей с ножами Бритни Спирс
- Миссия ООН посетит Нагорный Карабах
- В МегаФоне назвали лидирующие по приросту туристов регионы
- Путин разрешил украинцам въезжать в Россию без виз
- Акцизы на вино в России с 1 мая 2024 года могут вырасти в 3 раза
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru