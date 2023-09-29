Телеведущий Иван Ургант впервые за долгое время появился на публике

Отмечается, что шоумен пришёл на мероприятие в джинсах и синем джемпере, зелёном пиджаке и красных кроссовках. Каких-либо заявлений Ургант не делал - он предпочёл просто позировать для фотографов.

В числе других гостей превью были замечены гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, журналистка Ксения Собчак, лидер группы «Звери» Роман Билык и другие.

Кроме звёзд шоу-бизнеса, на Международной ярмарке современного искусства Cosmoscow, которая проходит уже в 11-й раз, можно первыми увидеть работы более 300 современных художников, а также познакомиться с новейшими тенденциями арт-рынка.

Традиционно, галереи распределили по разным специализациям. Представлены произведения классиков и современного российского искусства, винтажную мебель итальянских дизайнеров и современные предметы дизайнеров из России, инновационные IT-технологии в сфере современного искусства и прочее.

