Фонд Сокурова завершил съемки фильма с участием Ивана Урганта

Фонд кинорежиссера Александра Сокурова «Пример интонации» закончил съемки дебютного фильма журналиста Николая Солодникова, в котором одну из ведущих ролей сыграл Иван Ургант. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора фонда Николая Янкина.

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Он отметил, что Ургант исполнил в фильме свою первую драматическую роль. По словам Янкина, работа над фильмом продолжается.

Так, съемки картины проходили в Санкт-Петербурге и Новгородской области. Создатели фильма пока не раскрывают название картины, ее жанр и сюжет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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