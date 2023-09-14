Фонд Сокурова завершил съемки фильма с участием Ивана Урганта

Он отметил, что Ургант исполнил в фильме свою первую драматическую роль. По словам Янкина, работа над фильмом продолжается.

Так, съемки картины проходили в Санкт-Петербурге и Новгородской области. Создатели фильма пока не раскрывают название картины, ее жанр и сюжет, передает «Радиоточка НСН».

