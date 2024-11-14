Телеведущего Николаева перевели из реанимации в обычную палату

Народный артист России, телеведущий Юрий Николаев рассказал, что его перевели из реанимации в обычную палату. По его словам, сейчас он чувствует себя уже лучше. Однако медики пока не говорят про выписку, передает РИА Новости.

112: телеведущий Юрий Николаев попал в реанимацию после обморока

Ранее артист рассказал, что попал в больницу с воспалением лёгких, его состояние врачи оценивают средней тяжести.

Телеведущий также опроверг сообщения о том, что у него выявили коронавирусную инфекцию.

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ФОТО: РИА Новости
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