112: телеведущий Юрий Николаев попал в реанимацию после обморока

В настоящее время продолжается комплексное обследование для установления точного диагноза. Врачи уже исключили инфаркт и инсульт как возможные причины ухудшения здоровья.

Юрий Николаев начал свою карьеру на телевидении в 1973 году. Он стал известен благодаря таким программам, как «Утренняя почта», «Честное слово» и «Достояние республики», передает «Радиоточка НСН».

