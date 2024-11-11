112: телеведущий Юрий Николаев попал в реанимацию после обморока

Телеведущий и народный артист России Юрий Николаев был экстренно госпитализирован в одну из столичных клиник после обморока, сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, его доставили с высокой температурой и немедленно отправили в реанимацию.

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В настоящее время продолжается комплексное обследование для установления точного диагноза. Врачи уже исключили инфаркт и инсульт как возможные причины ухудшения здоровья.

Юрий Николаев начал свою карьеру на телевидении в 1973 году. Он стал известен благодаря таким программам, как «Утренняя почта», «Честное слово» и «Достояние республики», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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