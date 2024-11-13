Телеведущий Николаев опроверг слухи о выявленном коронавирусе

Телеведущий, народный артист РФ Юрий Николаев опроверг информацию о том, что у него выявили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Николаев рассказал агентству, что находится в больнице с воспалением легких, его состояние оценивают как средней тяжести. При этом СМИ сообщили о якобы обнаруженном у телеведущего коронавирусе.

Николаев подчеркнул, что данные о COVID не соответствуют действительности.

«Чувствую себя нормально, спасибо», — поделился народный артист.

Ранее в СМИ появились сообщения об экстренной госпитализации Юрия Николаева, телеведущего якобы доставили в больницу в Москве после обморока.

