Театры пожаловались на нехватку доходов
Зрителя все труднее привлечь в зал, заявил в пресс-центре НСН Дмитрий Бикбаев.
Театральным деятелям придется серьезно постараться, чтобы достучаться до сердец публики, так как год будет непростым, рассказал в пресс-центре НСН художественный руководитель «Покровка.Театр» Дмитрий Бикбаев.
По подсчетам экспертов, коллективы театров, находящихся в ведении городского департамента культуры Москвы, выпустили около 250 премьерных спектаклей за этот сезон, а общее число показов превысило 50 тысяч. Бикбаев объяснил, почему эти показатели не гарантия успеха в будущем.
«Следующий год для отрасли в целом будет непростой. Это обусловлено, прежде всего, уже происходящими необратимыми экономическими процессами. Хочется всем коллегам-театралам пожелать стойкости, креативного мышления, новых подходов. Зрителю будет всё сложнее находить возможность посещать театр. Будьте предприимчивы, ищите ключики к сердцу публики, чтобы люди к вам приходили и хотели вернуться», — указал он.
В свою очередь, директор Центрального академического театра Российской армии Милена Авимская в пресс-центре НСН поддержала порыв Бикбаева.
«Мы не можем делать вид, что не замечаем происходящего в стране. Театр, конечно, реагирует — не только на жизнь людей, но и на геополитическую ситуацию. При этом мы, конечно, должны зарабатывать», — подчеркнула она.
Ранее Бикбаев пообещал в пресс-центре НСН удивить зрителей цирком на сцене.
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