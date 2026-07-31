Театральным деятелям придется серьезно постараться, чтобы достучаться до сердец публики, так как год будет непростым, рассказал в пресс-центре НСН художественный руководитель «Покровка.Театр» Дмитрий Бикбаев.



По подсчетам экспертов, коллективы театров, находящихся в ведении городского департамента культуры Москвы, выпустили около 250 премьерных спектаклей за этот сезон, а общее число показов превысило 50 тысяч. Бикбаев объяснил, почему эти показатели не гарантия успеха в будущем.