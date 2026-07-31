Социальный фонд России с начала 2026 года оказал гражданам более 80 млн электронных услуг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства.

«Соцфонд оказал россиянам 85 млн электронных услуг с начала года», - отметили в фонде.

В первом полугодии наиболее востребованными были сервисы получения сведений цифровой трудовой книжки (23,6% услуг) и пенсионного счета (22,2%). Также популярен у россиян онлайн-сервис по оформлению единого пособия на детей в возрасте до 18 лет и беременных женщин.

Ранее Соцфонд анонсировал изменение порядка учета стажа по уходу за инвалидами и пенсионерами с 2027 года.

