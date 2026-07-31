Бикбаев усомнился, что ИИ заменит человека в театре
Искусственный интеллект не передаст всю палитру чувств зрителю, заявил в пресс-центре НСН Дмитрий Бикбаев.
Таинство театра заключается в том, чтобы испытать эмоции от актерской игры, а это недоступно искусственному интеллекту, рассказал в пресс-центре НСН художественный руководитель «Покровка.Театр» Дмитрий Бикбаев.
Бикбаев напомнил, что в новом сезоне в его театре пройдут постановки мультимедийного спектакля «Анна Каренина». Он отметил, что без человека такие премьеры все равно не возможны.
«Не могу сказать, что искусственный интеллект как-то сильно проник в исполнительские виды искусства. человек на сцене незаменим — даже человек, управляющий куклой. Истинный театр невозможен без сопереживания, а оно возможно, только если на сцене есть живой человек, который испытывает эмоции здесь и сейчас. В этом и заключается таинство театра. Поэтому я бы за ИИ вообще не волновался применимо к театральному искусству. Что касается создания, произведений, работа действительно идёт очень масштабная. Мы создали свой собственный промпт, чтобы получить 3,5 часа беспрерывного мультимедиа контента, который идёт и на потолке, и на полу, и на экранах, и на дисперсии, и с лазерами. Без помощи ИИ мы, конечно, не смогли бы обеспечить создание спектакля “Анна Каренина”. Но это уже вопрос художественного оформления. Здесь чем больше инструментов, тем лучше. Сейчас мы будем делать мультимедиа перформанс в Новом Манеже: это будет ещё более выразительное с точки зрения мультимедийных технологий сценическое действие. И так как мы покажем, что если бы ИИ это делал без участия человека, это выглядело бы очень плохо. Все-таки нужен человек», — указал он.
Ранее Бикбаев сообщил в пресс-центре НСН, чем его театр собирается удивить зрителей в будущем году.
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