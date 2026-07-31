Таинство театра заключается в том, чтобы испытать эмоции от актерской игры, а это недоступно искусственному интеллекту, рассказал в пресс-центре НСН художественный руководитель «Покровка.Театр» Дмитрий Бикбаев.



Бикбаев напомнил, что в новом сезоне в его театре пройдут постановки мультимедийного спектакля «Анна Каренина». Он отметил, что без человека такие премьеры все равно не возможны.