Московский драматический театр «Человек» даст шанс молодым режиссерам, адаптирует авторов-абсурдистов и поборется за главный приз на фестивале в Армении, рассказал в пресс-центре НСН его руководитель и почетный работник культуры города Москвы Владимир Месхишвили.



Художественный руководитель «Покровка.Театр» Дмитрий Бикбаев в пресс-центре НСН поделился планами поставить пьесу с участием цирковых артистов. Месхишвили подчеркнул, что его театру тоже есть, чем удивить зрителей.