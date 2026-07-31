Абсурд, Армения и Пушкин: Чем привлечет зрителей театр «Человек»
Труппа планируют участвовать в международных соревнованиях и сыграть классические пьесы, заявил НСН Владимир Месхишвили.
Московский драматический театр «Человек» даст шанс молодым режиссерам, адаптирует авторов-абсурдистов и поборется за главный приз на фестивале в Армении, рассказал в пресс-центре НСН его руководитель и почетный работник культуры города Москвы Владимир Месхишвили.
Художественный руководитель «Покровка.Театр» Дмитрий Бикбаев в пресс-центре НСН поделился планами поставить пьесу с участием цирковых артистов. Месхишвили подчеркнул, что его театру тоже есть, чем удивить зрителей.
«Мы планируем в октябре снова поехать в Армению на фестиваль “Театральный Лори”, где в прошлом году взяли главный приз. Мы представим там спектакль «Кроткие». В конце ноября планируем выпустить спектакль “Жених” по А. С. Пушкину. Надеюсь, мы удивим этим спектаклем не только зрителей, но и критиков. Мы провели переговоры с режиссерами, которых приглашаем в будущем году поставить на нашей камерной сцене несколько спектаклей. Переговоры прошли хорошо, мы уже пришли к определенному мнению. Надеюсь, всё у нас получится. При этом мы не отходим от истоков нашего театра — делаем много лабораторий. Мы пригласили молодых режиссёров до 30 лет, чтобы они из авторов-абсурдистов, которые игрались в нашем театре в прошлом веке, показали нам эскизы спектаклей. Если что-то понравится, то введем в репертуар. С сентября мы запускаем театральную студию, потому что у нас очень сильная труппа. Они будут преподавать именно у нас», — отметил он.
Ранее директор Центрального академического театра Российской армии Милена Авимская анонсировала в пресс-центре НСН спектакль с участием ветеранов СВО.
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