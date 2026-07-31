Рособрнадзор хочет внедрить устную часть в ЕГЭ по истории к 2030 году

Рособрнадзор планирует внедрить устную часть в Единый государственный экзамен по истории к 2030 году. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости глава ведомства Анзор Музаев.

Он сообщил о начале разработки моделей устной части экзамена для ряда гуманитарных предметов, пишет RT. Так, в девятых классах появится устная модель экзамена по истории, которая войдет в штатный режим в этом классе в 2028 году.

«Соответственно, мы будем рассматривать в первую очередь историю как предмет (ЕГЭ. - НСН), в котором в одном из первых этот блок должен появиться. Ориентир - к 2030 году», - поделился Музаев.

По его словам, аналогичные изменения могут внести и в экзамен по литературе. Как отметил глава Рособрнадзора, с момента отработки модели до ее внедрения проходит 4-5 лет.

Ранее Музаев заявил, что практическая часть появится в ЕГЭ по физике и химии через несколько лет.

