Россиянам раскрыли, почему не стоит бояться массовых увольнений
Алексей Захаров призвал работников всегда повышать свою квалификацию и ориентироваться на обстановку в своей компании.
Работникам не стоит делать выводы по сообщениям о том, что какие-то компании планируют сократить какое-то количество расходов на персонал, им всегда нужно смотреть на ситуацию в своей фирме. Об этом НСН рассказал основатель портала SuperJob Алексей Захаров.
Большинство российских компаний — более 86% — планируют сокращать расходы для повышения эффективности работы, пишет ТАСС. Так, 83,6% будут урезать затраты на административные и общехозяйственные нужды, показало исследование РСПП. Почти каждая вторая компания (46,3%) намерена сократить расходы на персонал — об этом теперь говорят вдвое чаще, чем в I квартале 2026 года. Захаров объяснил, почему не стоит делать какие-то выводы по этим данным.
«Надо смотреть ровно такое же исследование за предыдущий период, тогда в динамике можно что‑то сказать. Иначе эта информация просто ни о чём. Если бы мы получили данные, что столько‑то компаний сократили, это одно. А то, что они что‑то планируют, значения не имеет. Компании всегда планируют оптимизацию расходов. Да, какие‑то компании будут кого‑то сокращать, но у нас безработица совсем на нуле. Это не является проблемой для экономики в целом, потому что, как только где‑то кого‑то сократят, другие компании потом наймут. Людям надо смотреть на ситуацию в их конкретной компании. Если они чувствуют, что что‑то не так, то нужно открывать сервис по поиску работы и смотреть запасные варианты, а не уже после того, как их сократили», — рассказал он.
При этом он объяснил, почему история с тем, чтобы резко пройти курсы переквалификации в случае увольнения, сработает плохо.
«Резко повысить квалификацию не получится. Водитель, например, каждый день ездит и повышает свою квалификацию. Или врач, который каждый день что‑то читает, интересуется новшествами в своей сфере, тоже повышает квалификацию ежедневно. Потом он, конечно, может получить какую‑то бумажку, но она скорее будет отражать то, что он уже знает. Так что квалификацию надо повышать в ежедневном режиме, а не после 10 лет застоя идти на курсы», — подытожил он.
Ранее руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян раскрыл НСН, что чаще всего с рисками увольнения или проблем на работе сталкиваются преподаватели и большие руководители.
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