Работникам не стоит делать выводы по сообщениям о том, что какие-то компании планируют сократить какое-то количество расходов на персонал, им всегда нужно смотреть на ситуацию в своей фирме. Об этом НСН рассказал основатель портала SuperJob Алексей Захаров.

Большинство российских компаний — более 86% — планируют сокращать расходы для повышения эффективности работы, пишет ТАСС. Так, 83,6% будут урезать затраты на административные и общехозяйственные нужды, показало исследование РСПП. Почти каждая вторая компания (46,3%) намерена сократить расходы на персонал — об этом теперь говорят вдвое чаще, чем в I квартале 2026 года. Захаров объяснил, почему не стоит делать какие-то выводы по этим данным.

«Надо смотреть ровно такое же исследование за предыдущий период, тогда в динамике можно что‑то сказать. Иначе эта информация просто ни о чём. Если бы мы получили данные, что столько‑то компаний сократили, это одно. А то, что они что‑то планируют, значения не имеет. Компании всегда планируют оптимизацию расходов. Да, какие‑то компании будут кого‑то сокращать, но у нас безработица совсем на нуле. Это не является проблемой для экономики в целом, потому что, как только где‑то кого‑то сократят, другие компании потом наймут. Людям надо смотреть на ситуацию в их конкретной компании. Если они чувствуют, что что‑то не так, то нужно открывать сервис по поиску работы и смотреть запасные варианты, а не уже после того, как их сократили», — рассказал он.