ВС России освободили населенные пункты Веровка и Стенки
31 июля 202612:27
Юлия Савченко
Армия России установила контроль над двумя населенными пунктами в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Об этом заявили в Минобороны.
В частности, военные освободили харьковский поселок Веровка, пишет RT. Территорию взяли под контроль силы группировки войск «Север».
«Подразделения «Южной» группировки... освободили населенный пункт Стенки Донецкой Народной Республики», - отметили в Минобороны.
Ранее Вооруженные силы РФ установили контроль над тремя селами в Сумской и Харьковской областях.
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