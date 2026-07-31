Армия России установила контроль над двумя населенными пунктами в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Об этом заявили в Минобороны.

В частности, военные освободили харьковский поселок Веровка, пишет RT. Территорию взяли под контроль силы группировки войск «Север».

«Подразделения «Южной» группировки... освободили населенный пункт Стенки Донецкой Народной Республики», - отметили в Минобороны.

Ранее Вооруженные силы РФ установили контроль над тремя селами в Сумской и Харьковской областях.

