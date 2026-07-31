Московский Кукольный театр объявил о спектаклях для взрослых зрителей

На четырех площадках ставятся постановки для самой разной аудитории, заявил в пресс-центре НСН Борис Голдовский.

Взрослые посетители тоже найдут свой репертуар в Московском театре кукол, рассказал в пресс-центре НСН его художественный руководитель, заслуженный работник культуры РФ, доктор искусствоведения Борис Голдовский.

По подсчетам экспертов, коллективы театров, находящихся в ведении городского департамента культуры Москвы, выпустили около 250 премьерных спектаклей за этот сезон, а общее число показов превысило 50 тысяч. Голдовский подчеркнул, что в кукольном театре есть чем удивить как взрослых, так и детей.

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«У нас четыре площадки в Москве и около 200 замечательных сотрудников, из которых 36 актеров. В репертуаре сейчас 86 названий спектаклей, причем очень разных. Большая часть, где-то свыше половины — для детей в возрасте 0-6+. Около 15 для подростков 12-15+ и 12 в возрастной категории 16-18+. В будущем году будет порядка семи премьер. Для 0+ мы подготовили "Идем искать медведя". Сейчас мы работаем над спектаклем по гоголиаде Козинцева, будет и "Доктор Айболит". У нас был успешный показ в свое время "Москва-Петушки", и мы думаем о его восстановлении. Первые гастроли в октябре проведем в Шанхае, а затем поедем в Санкт-Петербург, но мы не прерывали работу во время гастролей ни на одной из наших площадок», — подчеркнул он.

Ранее руководитель Московского драматического театра «Человек» и почетный работник культуры города Москвы Владимир Месхишвили сообщил в пресс-центре НСН, что приготовил его театр на будущий сезон.

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